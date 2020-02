Un andorrà guanya el concurs de cartells del FeMAP

260x366 El cartell guanyador. El cartell guanyador.

'Corxera dels Pirineus', de l’andorrà David Casasayas Queral, ha guanyat el concurs de cartells de la desena edició del Festival de música antiga dels Pirineus (FeMAP). Un jurat format per membres del festival i també representants dels municipis participants en l’edició del 2020 han escollit 'Corxera dels Pirineus', de David Casasayas, com a cartell guanyador. L’artista d'Andorra la Vella s'ha emportat els 1.500 € del primer premi. Aquest mateix autor ja havia participat altres vegades al concurs i fins i tot, va guanyar l'edició del 2016 amb l'obra 'Violí del Pirineu'.

El mateix artista ha explicat que el cartell guanyador d’aquesta desena edició és una nota musical creada amb elements naturals extrets de la natura del Pirineu. Representa una nota musical que agafa vida pròpia i es converteix en un símbol que transmeten els dos elements principals del festival, la música i la natura. Casasayas explica que la imatge s'ha treballat de la manera més directa possible, sense elements sobrants ni decoratius, per potenciar el concepte i captar l'essència de la naturalesa de la millor manera possible.

Enguany, s’han presentat gairebé una vintena de cartells d’artistes residents als municipis que formen part del Festival de música antiga dels Pirineus. Els finalistes han estat 'La daina i el gall fer' de la Marta Castro, de Berga, escollit per votació en línia, i pel que fa els finalistes a partir de la votació del jurat, trobem 'Muntanya musical' de l'andorrà Josep Maria Baró, 'L'hora isarda' de Tania Manzanal de Puigcerdà, 'Els clàssics mai fallen' de l'andorrana Alexia Navarro i 'El Clavicèmbal' de l'urgellenca Núria Cerdà. Tots ells han guanyat un passi per a dues persones per a tots els concerts del FeMAP 2020 i un exemplar del CD del festival.

Per a poder valorar els cartells i escollir el guanyador, el jurat ha tingut en compte criteris d’originalitat, de composició, d’impacte visual, de claredat del missatge i l’ús d’elements relacionats amb el territori pirinenc, la seva cultura i iconografia. El FeMAP segueix apostant pel concurs de cartells per estimular la creativitat i el foment dels artistes del territori, ja que només s'hi poden presentar candidats que visquin en un dels municipis participants en el festival.