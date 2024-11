Andorra la Vella acull la primera actuació de dansa de la Temporada amb la companyia B.Dance Taipei

Andorra la VellaEl prestigiós conjunt de dansa contemporània B.Dance Taipei presenta 'Alice' el proper dilluns 25 de novembre a les 20.30 hores. L'espectacle tindrà lloc al Centre de congressos d'Andorra la Vella i forma part de la programació de la 30a Temporada de Música i Dansa MoraBanc.

Amb una posada en escena innovadora i plena de creativitat, l'obra del coreògraf Po-Cheng Tsai, 'Alice', proposa una reinterpretació contemporània del clàssic de Lewis Carroll, explorant temes com la identitat, el creixement personal i els límits de la imaginació. La companyia B.Dance, reconeguda internacionalment pel seu estil dinàmic i per la combinació d'elements tradicionals i moderns, aconsegueix captivar el públic amb una producció visualment impactant i emocionalment profunda.

Fundada el 2014 i dirigida pel coreògraf taiwanès Po-Cheng Tsai, B.Dance és una de les companyies de dansa contemporània emergents del panorama internacional. Des de la seva creació, ha actuat a Alemanya, República Txeca, Espanya, Israel, Dinamarca, Itàlia, Suïssa, Xina, Hong Kong, Regne Unit i a França, on va destacar al Festival d'Avinyó.

Les entrades per a l'espectacle ja estan a la venda a www.latemporada.ad al preu de 20 euros per al públic general i amb un 50% de descompte per a joves, alumnes d'escoles de música i dansa del país i jubilats.