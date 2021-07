Andorra la Vella manté els concerts de Festa Major, però els adapta a la pandèmia

Andorra la VellaAndorra la Vella tindrà festa major de totes totes, almenys aquesta és la intenció de la cònsol major Conxita Marsol, que aquest dimecres ha anunciat les activitats que es duran a terme els pròxims 6,7,8 i 9 d'agost. Marsol ha recalcat que per adaptar-se a la situació sanitària actual s'adoptaran "totes les mesures que facin falta per garantir l'esbarjo que la població es mereix després de tot aquest temps". Després que l'any passat s'haguessin d'anul·lar tots els actes per culpa de la pandèmia, enguany el comú vol mantenir, en la mesura del possible, l'esperit de festa major. És per això que manté els concerts principals -i només ha anul·lat "dos o tres", segons Marsol- que protagonitzaran La Casa Azul, Love of Lesbian i Carolina Durante. Això sí, es traslladen de la plaça Guillemó a l'aparcament del Parc Central, amb l'objectiu d'esplaiar l'aforament que, de moment, es limitarà a 2.000 persones. "La setmana vinent posarem a la venda 1.000 entrades, i segons evolucionin les dades sanitàries, pocs dies abans dels concerts, obrirem la venda a les altres 1.000", ha afirmat Marsol. I és que en aquesta edició, els concerts seran de pagament, a un preu que anirà dels 5 als 20 euros (Love of Lesbian, 20 euros; La Casa Azul i Carolina Durante, 10 euros; i altres actuacions com La Principal de la Bisbal, 5 euros). A més, no hi haurà zona de bar ni cap parada de menjar, només hi haurà un sol accés d'entrada i un de sortida i els assistents que vulguin sortir del recinte, no podran tornar a entrar, "per evitar consumicions paral·leles", ha matisat Marsol, que ha insistit en el fet que "s'adoptaran totes les accions que facin falta, com posar seients o fer proves d'antígens, per garantir la seva celebració". Una vintena d'agents de seguretat controlaran la zona perquè cap persona sota els efectes de l'alcohol o sense mascareta entri al concert, que sempre començarà a les 20.30 h. Les entrades es podran comprar al comú d'Andorra la Vella, a La LLacuna o l'oficina d'Andorra Turisme.

Des del comú admeten que són mesures que "no ens agraden, però creiem necessàries" per tirar endavant la festa major. En aquest sentit, ha recordat que la població es va comportar d'una manera "molt cívica" en el passat concert dels Gypsy Kings i això demostra que la celebració d'activitats de festa major és viable.

Una festa major tradicional

El calendari previst inclou sardanes, titelles per als infants, marató d'escacs, espectacles d'acrobàcies, entre altres activitats familiars. "És una festa major convencional", ha assegurat Marsol, que també ha recordat que l'agenda pot anar variant en funció de la situació sanitària. En aquest sentit, ha avançat que hi haurà Ball del Contrapàs, on hi seran presents els gegants, "i està per veure si podrem fer una cercavila". Al Contrapàs només podran ballar un centenar de persones, que s'hauran inscrit prèviament a La Llacuna i hauran passat per test d'antígens, TMA o hagin complert la pauta de vacunació. "Ens hauria agradat ser els 300 habituals, però ja són dos anys sense Contrapàs i entenem que hem de continuar preservant l'esperit d'aquesta activitat popular, ni que sigui limitant l'aforament", ha dit la cònsol major d'Andorra la Vella.

De la mateixa manera que en els concerts, no hi haurà firetes ni paradetes de menjar per evitar possibles contagis en les zones comunes i les activitats s'han repartit en sis espais diferents de la parròquia per mantenir les distàncies dels assistents i evitar aglomeracions. Des del comú també s'ha destacat que el fet de celebrar la festa major una setmana més tard de l'habitual, "potser permetrà tenir una millora de les dades epidemiològiques". Per últim, el pregó estarà a càrrec José Maria Costa, president de la Câmara Municipal de Viana do Castelo, indret on la cònsol va fer el pregó fa dos anys.