Arrenca 'En clau femenina' en el marc de la 6a edició de 'Canya als museus'

EncampTret de sortida a 'En clau femenina', el cicle de tardor que organitza la Fundació ONCA (emparada pel Govern d'Andorra i Creand Fundació) i l'àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura, Joventut i Esports en el marc de la 6a edició de 'Canya als museus', per segon any consecutiu. El cicle, creat per remarcar la importància de la figura de la dona com a artista amb la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca), ha iniciat aquest dissabte amb el concert del duet format per Clara Vila (clarinet) i Cesc Joval (saxòfon) al museu de l'Automòbil d'Encamp (inicialment programat a Sant Romà de les Bons, però s'ha hagut de canviar per les condicions meteorològiques).

"Estem molt contents i agraïts de poder tenir aquestes oportunitats. Portem uns 9-10 anys fent música i poder tocar en públic i que algú ens reconegui, d'alguna manera, és molt positiu" ha declarat Vila. Des de l'ONCA, pretenen donar-li valor a la figura femenina en la música i, per aquest motiu, van escollir a Vila per la inauguració del cicle de tardor, així com li van atorgar la llibertat per decidir el seu company de duet. Durant aquest concert, s'ha fet una repassada als grans artistes d'abans com Bach i als actuals com Nick Sterling. "Ho hem triat segons el que ens agradava i el que pensàvem que podíem fer i ha sortit aquesta formació" ha revelat Joval. Han estat moltes hores de treball, trobades i assaig, però "així és la música" han qualificat els dos joves.

Encara que Vila i Joval no tenen previst tocar en cap esdeveniment més, deixen la porta oberta a les possibles ofertes que els hi arribi. "Tenim molt repertori muntat i som una formació que funciona molt bé. El que estem fent és participar en qualsevol altra iniciativa que se'ns doni" ha esmentat el saxofonista. El cicle de concerts té l'objectiu d'oferir oportunitats concertístiques als joves de la Jonca per col·laborar en la seva formació, així com continuar donant visibilitat a les esglésies romàniques del país. Per aquest motiu, 30 min abans de l'inici dels concerts, es fan visites guiades al monument.

El següent concert està programat pel 29 de setembre a l'església de Sant Martí de la Cortinada (Ordino), on serà el torn del duet de l'ONCA format per Mireia Planas (violoncel) i Felipe Contreras (contrabaix). El cicle de tardor compta amb concerts de cap de setmana (a les 12 hores) en format cambra fins al 7 de desembre. L'entrada és gratuïta i es pot reservar a través del correu reservesmuseus@govern.ad o bé, trucant al 836 908.