Bonell en contacte amb el MNAC per la cessió d'obres romàniques

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha revelat que s'estan considerant exposicions temporals a Andorra amb peces del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), mentre es discuteix la possibilitat d'un museu nacional propi. Durant el debat al Consell General sobre el crèdit extraordinari per adquirir pintures murals, s'ha destacat la importància d'una major accessibilitat del patrimoni cultural.

Negociacions per exposicions temporals amb el MNAC

S'han establert contactes amb el MNAC per a la possible cessió de peces per a exposicions temporals a Andorra, però es reconeix que això podria requerir un museu nacional propi. Es treballa en la definició d'aquest projecte, amb l'esperança que el pressupost del 2025 inclogui una partida per al seu desenvolupament.

El Govern disposarà dels fons necessaris per a la compra de dues pintures murals, que s'estima arribaran al Principat durant les properes setmanes. Amb una instal·lació provisional a l'Espai Columba, s'estudia facilitar l'accés del públic, amb l'opció d'establir un dia gratuït setmanal a les dependències de Santa Coloma.

La ministra de Cultura ha subratllat la importància de l'adquisició de les pintures murals, destacant el compliment de la llei del patrimoni cultural i l'accés futur del públic a aquestes obres. El cost de la compra es considera inferior a acords anteriors i s'espera que el patrimoni sigui accessible per a tothom.

Suport majoritari al crèdit extraordinari per a la compra de pintures murals

Malgrat que Andorra Endavant s'ha abstingut, la majoria del Consell General ha donat suport al crèdit extraordinari per a l'adquisició de les pintures murals, destacant la importància de preservar i fer accessible el patrimoni cultural del país.