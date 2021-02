Canillo no renuncia al Carnaval

Andorra la VellaEl Comú de Canillo proposa una agenda d’activitats pels dies de Carnaval amb una oferta variada destinada a tota mena de públics i que s’ha adaptat a la situació actual de la pandèmia responent a les mesures de prevenció i seguretat recomanades pel Ministeri de Salut. El programa, que arrencarà el pròxim dia 11 i finalitzarà el 21 de febrer, comptarà amb diversos concerts, un concurs de disfresses via Instagram, contes de carnestoltes, la botifarrada ‘sobre rodes’, projeccions de cinema i una exposició de disfresses.

Entre els actes més destacats hi ha el del dijous 11 de febrer a les 19h, amb el concert d’obertura de Carnaval a càrrec de “Canillo’s band tocant” a la plaça Carlemany, amb places limitades a 50 persones. El dilluns 15 febrer de 18h a 19:30h, es farà una botifarrada popular 'versió per emportar', exclusivament amb vehicle. Els tiquets es poden adquirir a l’Oficina de Turisme i a www.canillo.ad del 8 al 14 de febrer (fins a exhaurir existències de les 400 racions). També està previst poder oferir-ne a les persones celíaques. La compra està limitada a 5 tiquets per persona i tenen un preu de 2 euros.

Es pot consultar tot el programa a www.canillo.ad.