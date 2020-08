Un nen cantant en català causa sensació al 'Voice kids' francès

Aquest dissabte el Maxime, un nen de 9 anys de Perpinyà, va aconseguir seduir el públic del Voice kids francès cantant un tema en català, Tant com me quedarà, del rossellonès Jordi Barre. Des del primer moment l'actuació va cridar l'atenció d'un dels membres del jurat, Kendji Girac, que és d'Occitània. Tan bon punt el Maxime comença a cantar, Girac s'emociona al sentir el català, la seva llengua. "Sentir una cançó en català aquí... m'encanta, estic emocionat", va assegurar Girac després de l'actuació.

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació, clica aquí per veure el vídeo]

Segons la mecànica del concurs, per passar de fase és necessari que algun dels coachs es giri. Un cop es giren, el concursant ha de decidir el coach amb el qual vol fer equip. En el cas del Maxime, es van girar dos coachs, Kendji Girac i Jennifer Bartoli. Finalment el nen va triar Girac, que va ser el guanyador de la tercera temporada del The Voice per a adults, com el seu entrenador.

En una entrevista a L'Independant, el Maxime explica que l'actuació es va enregistrar aquesta tardor a París. També dona detalls de la seva passió per la música i explica que estudia solfeig, piano i comèdia musical, tot i que seguir amb els cursos ha sigut difícil durant el confinament.

Jordi Barre, nascut a Argelers de la Marenda, va morir l'any 2011 amb 90 anys i està considerat un dels cantautors més emblemàtics de la Nova Cançó a la Catalunya Nord. Entre altres distincions, l'any 1992 va rebre la Creu de Sant Jordi. Aquesta és la versió original de la cançó: