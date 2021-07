El cicle ON-Carrer acosta les sessions dels Djs Holt & Vuelcom a la Massana

A.S.

La MassanaEls Djs Holt & Vuelcom, Ricard Capdevila (Richy Vuelcom) i Joan Holthoefer (John Holt), han estat els encarregats de portar la música a la plaça de les Fontetes de la Massana en el segon concert del cicle ON-Carrer a la parròquia. Cal recordar, que el cicle és organitzat per la Fundació ONCA, impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorra, i té com a objectiu omplir les places i els carrers del país amb concerts de format casual per evitar la concentració de públic i també és una mostra del suport de la fundació als músics del país.

Capdevila ha comentat que aquest no és el primer cop que actuen junts. "El que es tracta és de crear una cosa més dinàmic i ajuntar les dues sessions en una i així cadascú aporta els seus tocs", ha manifestat. Durant l'actuació s'han sentit diversos sons propis tant de 'progressive', 'progressive house' o 'techno', entre d'altres. De fet, Holthoefer ha explicat que han dissenyat una sessió més de caràcter melòdic adaptada per a tots els públics. A més, durant la sessió conjunta, els dos Djs han anat barrejant els diferents temes a la vegada

Pel que fa al cicle, Capdevila ha manifestat que el projecte és molt interessant. "Ja l'any passat vam actuar per separat" al cicle, ha comentat, afegint que poder tocar al carrer a diferents punts de tot el país apropa molt la cultura del país. En aquest sentit, Holthoefer ha afegit que en aquesta època de pandèmia, és una molt bona oportunitat per poder actuar, després de les dificultats viscudes durant aquest temps.

Aquest ha estat el segon concert del cicle ON-Carrer a la Massana d'un total de tres. El primer grup a actuar va ser Green Note, que ho va fer aquest dijous al Prat. El cicle en aquesta parròquia es tancarà aquest diumenge 1 d'agost a les 13 hores a la plaça de les Fontetes amb l'actuació del grup Old School, que presentaran un acústic idoni pel cicle per la seva mobilitat i la seva interacció amb el públic. D'altra banda, la setmana vinent el cicle es desplaça fins a Canillo.