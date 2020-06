Els més cinèfils no es perden la reobertura dels cinemes

Aquest divendres a la tarda els cinemes illa Carlemany han tornat a obrir les seves portes i els més cinèfils no han dubtat a tornar-hi per gaudir, després de més de dos mesos, de l'essència de veure una pel·lícula a la pantalla gran. Les primeres sessions començaven a partir de les 15.30 hores, i tot i que l'hora tampoc acompanyava, els més fidels no han volgut perdre l'oportunitat. Un dels primers assistents ha manifestat que anteriorment anava molt al cinema i les ganes de tornar eren molt grans. Encara que les pel·lícules siguin antigues i ja estrenades, poden transportar a algú a la seva infància, com és el cas d'aquest assistent que anava a veure 'Batman', una pel·lícula que havia vist de petit a Barcelona.

Gran part d'aquest pocs primers assistents són persones acostumades a anar regularment al cinema. "Veníem cada divendres i hem volgut recuperar-ho", comentaven dos clients, qui també mostraven aquestes ganes de tornar a viure l'experiència de la gran pantalla. Des de la direcció del cinema han indicat que aquesta primera hora del divendres no era la millor però esperen que hi vagi força gent, sobretot de cara al cap de setmana. Per altra banda, també han volgut lamentar que el servei de compra d'entrades per internet no funcioni i el director, Jordi Torres, ha manifestat que fins que no estigui solucionat, el preu de l' entrada a taquilla serà de 3 euros i no de 3,50 com s'havia anunciat. A més, des del cinema es mostren esperançats per aquesta reobertura perquè durant el matí han rebut moltes trucades, el qual mostra aquest interès de la gent per tornar-hi.

Pel que fa a les mesures de seguretat, a banda de la mascareta, el gel hidroalcohòlic o les mampares de seguretat a les taquilles i al bar, Torres ha explicat que dins de la sala s'haurà de mantenir una distància de seguretat d'1,5 metres entre unitats familiars o d'amics. "Aquelles unitats familiars que ho indiquin a l'acomodador, podran seure juntes", ha declarat el director, qui ha explicat que aquesta figura que es reincorpora ara és precisament per poder garantir aquestes distàncies de seguretat entre nuclis. A més, tot el cinema es troba marcat per circuits d'anada i tornada per evitar encreuaments entre les persones i per sortir de les sales s'utilitzaran les sortides d'emergència per evitar aquest trànsit de gent.