Els cinemes tornen a obrir el 5 de juny

Els cinemes illa Carlemany tornaran a obrir les seves portes el proper divendres dia 5 de juny, quatre dies després del que tenien permís per fer-ho (el dia 1), segons havia anunciat el Govern a principi de setmana. De moment, encara no es coneix la primera cartellera de la reobertura, que se sabrà el proper dilluns. El que sí se sap, tot i que el protocol encara s'està definint, és que es recupera la figura de l'acomodador, amb l'objectiu de garantir la distància de seguretat pertinent entre cada persona o grups de persones. No es fixarà un màxim d'ocupació concreta, però sí que s'haurà de mantenir la distància física en les quatre direccions de cada espectador.



La direcció del cinema explica que s'incrementarà la neteja dels espais comuns, sobretot dins les sales després de cada sessió. Per aquest motiu, hi haurà menys sessions, de manera que hi hagi més temps entre sessió per procedir a la desinfecció de les sales i garantir, d'aquesta manera, la seguretat dels espectadors. En principi s'obriran les cinc sales de la part de dalt, mentre que, de moment, es mantindrà tancada la més petita que hi ha a tocar de les taquilles, una sala que, de fet, és de les últimes que es va obrir després de l'última remodelació.



Una altra de les qüestions a tenir en compte és que donarà prioritat a la venda en línia de les entrades, tot i que es mantindrà la taquilla de venda directa. Els espectadors hauran de dur mascareta i disposaran de gel hidroalcohòlic a l'entrada per netejar-se les mans. Pel que fa a les llaminadures, se serviran en bosses individuals tancades i les crispetes aniran tapades per la part de dalt perquè estiguin més protegides que abans.