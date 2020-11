El comú d'Escaldes-Engordany nega haver girat l'esquena a la cultura

El comú d'Escaldes-Engordany ha reaccionat davant les crítiques sorgides arran de la negativa a participar en la iniciativa del Govern 'La cultura no s'atura', un projecte que té com a finalitat impulsar actes culturals per donar suport a tot el sector gràcies a l'organització de més de 50 activitats distribuïdes en l'àmbit audiovisual, de lletres, d'arts escèniques, d'arts plàstiques i de música, amb un pressupost de 100.000 euros.

En un comunicat emès aquest divendres, la corporació escaldenca afirma que "l'esforç que representa promoure la cultura, programar-la, escenificar-la, gestionar-la i finançar-la mereix ser reconegut i valorat", ja que cada institució, col·lectiu o persona "és mereixedora de plantejar la seva pròpia visió del que ha de ser i representar la cultura". En aquest sentit, destaquen que el pressupost dedicat a aquest àmbit, ja executat en l'actualitat, és de gairebé 200.000 euros, i és per aquest motiu que "ningú podrà dir que el comú d'Escaldes-Engordany dona l'esquena a la cultura".

Amb tot, el comú defensa que a la parròquia la cultura "mai s'ha aturat, ni s'aturarà", ja que "el passat ho ha anat demostrant al llarg dels anys, el present ho certifica i la ferma voluntat de futur ho garanteix". En el text, el comú escaldenc destaca la "gran feina i el gran esforç" que han dut a terme els seus departaments de Cultura i Turisme, així com la Unió Proturisme i altres organitzacions no comunals, amb la voluntat de fer d'aquest 2020, malgrat tot, un any culturalment "ric, divers, innovador i creatiu".