Un concert de música clàssica amb flauta i acordió

Andorra la VellaEl duet Zefir duo, format per Ester Sanchez i Elisa Sala, han protagonitzat aquest dissabte el penúltim concert del Cicle de tardor, que organitza la Fundació ONCA sota el títol 'En clau femenina'. Les dues intèrprets han ofert una actuació carregada de música clàssica amb temes de grans compositors musicals, com Bach, Georg Friedrich Händel o Richard Galliano, entre d'altres. Les artistes han fet un recorregut per la història amb l'objectiu de reivindicar la música clàssica. L'actuació, que s'ha realitzat a l'església de Sant Martí de la Cortinada, ha rebut l'assistència d'una bona afluència de públic, ja que bona part dels bancs del recinte han quedat plens.

"És un estil antic, però actes com el que fem avui és la manera de tornar-la a viure i de poder-la apropar a la gent que potser mai l'havia pogut escoltar", ha afirmat l'acordionista del Zefir duo, Elisa Sala. A través de l'acordió i la flauta, el grup ha ofert un espectacle innovador "perquè hi ha molt pocs artistes que facin aquesta formació amb aquest tipus de música", ha declarat Sala.

El duet intenta fer arribar la música clàssica al públic "reivindicant que hi ha molts estils i podem arribar de diferents formes, no és només música de missa", ha explicat la flautista del Zefir Duo, Ester Sanchez.

L'esdeveniment té per objectiu reivindicar la figura de la dona. Per aquest motiu, l'edició porta per títol 'En clau femenina', ja que s'aposta per portar artistes femenines, com ha estat el cas d'aquest concert.

El cicle de tardor clourà el 7 de desembre amb la violoncel·lista de la Jonca, Paula Gonzàlez de Alaiza, a Sant Serni de Nagol (Sant Julià de Lòria).