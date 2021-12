Concert de Nadal a Ordino

Ordino La Coral Casamanya ha ofert aquest diumenge al migdia el tradicional concert de Nadal a l'església parroquial d'Ordino. Una desena de cantaires han interpretat dues peces noves, com la 'Caresse sur l'océan' de Les Choristes. El director de la coral, Josep Puig, ha manifestat que han fet un concert eclèctic amb diversos temes. En aquest sentit, han introduït una sardana i una havanera, a banda de les tradicionals nadales.

Al voltant de la mitja hora que ha durat el concert, els cantaires de la coral han interpretat fins a tretze cançons, i Puig s'ha mostrat molt satisfet de poder tornar a fer aquest concert de Nadal, després que el de l'any passat no es pogués celebrar per la Covid-19.

De fet, Puig ha comentat que encara que l'any passat no poguessin fer el concert, sí que van seguir assajant igual amb les precaucions i les mesures necessàries. Finalment, el director ha destacat que aquest concert és una cita obligada per a la coral, com també ho és el de primavera. A l'actuació hi han assistit prop d'una vintena de persones.