El concert 'De pel·lícula!' es farà el diumenge 31 de gener en dues sessions

L’Associació Festivals d’Ordino va ajornar el concert 'De pel·lícula!' previst pel diumenge 20 de desembre, en afegir-se a les mostres de condol, amb motiu de la mort de qui fou cap de Govern, Òscar Ribas Reig. Vista la bona acollida que va generar el concert 'De pel·lícula!' l’Associació Festival d’Ordino, en el marc de la tercera edició d' Ordino Clàssic, ha decidit tornar a programar-lo. Tindrà lloc el diumenge, 31 de gener, en dues sessions, a les 17 hores i a les 19.30 hores, segons informa aquest dimarts en un comunicat.

Des de l’Associació Festivals d’Ordino es donarà prioritat a aquelles persones que van adquirir entrades per la sessió del 20 de desembre, i podran triar quin horari prefereixen. A les persones que no estiguin interessades en la sessió del dia 31 de gener, se’ls retornarà els diners. Des de l’empresa que gestiona la venda de les entrades, 4Tickets, enviarà un correu electrònic a totes les persones que van adquirir alguna entrada a través de la plataforma i se’ls informarà. La data límit per respondre és el dia 11 de gener de 2021. La resta d’entrades disponibles es posaran a la venda el dia 12 de gener, a partir de les 9 hores.

'De pel·lícula!' vol ser un homenatge al món del cinema, amb la combinació de bandes sonores i diàlegs d’algunes emblemàtiques pel·lícules com 'Harry Potter', 'Cinema Paradiso' o 'Moulin Rouge', entre d’altres. És una proposta musical i teatral en què les notes i la paraula s’entrellacen per homenatjar el món del cinema, que ens ha fet somiar a través de les seves històries. Músics i actors faran passar una bona estona al públic i li faran reviure les bandes sonores acompanyades de diàlegs en viu, mentre es projecten els cartells de cada film interpretat. La proposta és també un homenatge a la figura d’ Ennio Morricone, desaparegut el mes de juliol passat.

El concert anirà a càrrec d’un quartet de corda de l’ Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, format per Francesc Planella i Àlex Arajol (violí), Elias Porter (viola) i Carolina Bartumeu (violoncel), i comptarà amb la interpretació dels actors andorrans Núria Montes i Boris Cartes. La selecció musical i els arranjaments van a càrrec de Francesc Planella, sota la direcció escènica, dramatúrgia i selecció de textos de Joan Hernández.

El programa farà un viatge pel cinema amb les bandes sonores de més d’una desena de pel·lícules: 'Intro 2046', 'James Bond', 'Harry Potter i la pedra filosofal', 'Esmorzar amb diamants', 'El malson abans de Nadal', 'Eduard Manstisores', 'Els set magnífics', 'La missió', 'L’èxtasi de l’or', 'Cinema Paradiso', 'El bo, el lleig i el dolent', 'Fins que li va arribar l’hora', 'Els Gremlins', 'Moulin Rouge' i 'Outro 2046'.

Enguany, Ordino Clàssic vol reivindicar la importància de preservar la cultura davant la difícil situació que afronta la societat amb la crisi sanitària de la Covid-19. Les entrades estaran disponibles a partir del dia 12 de gener, a partir de les 9 hores, i es podran adquirir a la pàgina web d’Ordino Clàssic: www.ordinoclassic.ad/entrades i a l’Oficina de Turisme d’Ordino, per un preu de 15 euros. El dia del concert no hi haurà venda d’entrades.