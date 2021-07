Concurs internacional per a la creació d'un mural "de referència" a l'oficina de turisme del Pas de la Casa

Pas de la CasaEl comú d'Encamp obre aquest dimecres el termini per al concurs artístic per a la contractació d'un artista, amb una experiència mínima de tres anys, per a la creació d'un mural a la façana esquerra de l'oficina de turisme del Pas de la Casa.

L'objectiu d'aquest concurs, de caràcter internacional, és l'embelliment de la façana d'un edifici comunal molt cèntric i de referència per als visitants, que contribueixi a fer un entorn urbà més atractiu i, fins i tot, icònic pel Pas de la Casa.

La temàtica del disseny ha d'anar lligada amb la natura i ha de ser d'art contemporani. Els criteris de puntuació que es tindran en compte són el preu, la proposta creativa, el temps d'execució i l'experiència de l'artista. Es tindrà en compte, a més, els materials utilitzats, d'acord amb les condicions climatològiques de la zona.

En paraules del conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, "obrim aquest concurs perquè, un cop més, a través de la cultura i les arts plàstiques puguem contribuir a l'embelliment i la dinamització del Pas de la Casa".

El termini de presentació de les ofertes, d'acord amb el plec de clàusules i l'edicte publicat al BOPA, finalitza el 24 d'agost a les 10 hores. És necessari retirar el plec de bases per a poder accedir al concurs.