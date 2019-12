Una comissió per consensuar la reconstrucció de Sant Vicenç d'Enclar

El ministeri de Cultura i Esports crearà una comissió d’experts amb tècnics interns de l’administració i altres d’externs per convenir i avaluar la millor manera de reconstruir el campanar de Sant Vicenç d’Enclar. La voluntat de la comissió és consensuar i impulsar l’ aixecament de la torre de la manera més fidedigna possible, respectant en tot moment el patrimoni.

Tal com informen des de l'executiu, la comissió també ha de servir per determinar amb certesa les causes de l'esfondrament de l'estructura, un cop retirats tots els elements caiguts, i fer un estudi més aprofundit de com es van produir els fets. En una primera instància després de visitar el terreny, tècnics del departament de Patrimoni Cultural apunten que les precipitacions i els forts vents registrats durant tot el dia 20 han estat un element clau per a aquest esfondrament sobrevingut.

El terreny sobre el que s’assentava el campanar és de granit en descomposició, que amb l’arrossegament de l’aigua pot provocar desplaçaments de pedres. Així, el 2013 s'inicien els treballs des de Patrimoni Cultural que culminen el 2017 amb una intervenció en el conjunt arquitectònic per apuntalar la base de la infraestructura, que estava bombada, seguint les indicacions apuntades en informes anteriors.