Els contrabandistes d'Ordino perden l'absolució

La plaça Major d'Ordino ha celebrat aquest dilluns el tradicional judici dels contrabandistes, marcat per una gran afluència de públic a l'espera d'escoltar la sentència. Al contrari d'altres parròquies, l'absolució dels inculpats no ha estat una opció per als jutges, per la qual cosa han estat declarats culpables. Abans d'això, però, els jutges han llegit la gaseta ordinenca, i amb un to satíric i humorístic han recordat moments de rellevància que han tingut lloc durant el darrer any a Andorra, com és el cas del vial de la Massana, el possible descens en canoa per a la festa major de Sornàs i la projecció del telefèric del Pic de Carroi.

En aquest esdeveniment hi ha estat present Claudi Ferrer, alcalde de Prats de Mullor, que ha explicat als mitjans les principals diferències d'aquesta festa en la seva localitat, així com la seva història. Aquest any hi ha hagut una novetat, la recuperació de l'acte del robatori de les olles. En aquest sentit, la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, s'ha mostrat satisfeta pel fet de recuperar una "tradició ancestral". En aquest cas, cap dels assistents s'ha quedat sense el seu plat.