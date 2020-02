Una crítica al canvi climàtic guanya el concurs d'escultures de neu

Els dinou equips que han pres part en la dissetena edició del Concurs d'escultures de neu del Pas de la Casa han conegut aquest migdia el veredicte del jurat. Una "crítica al canvi climàtic", tal com han explicat els artistes Aaron Pérez i Ondina Oliva, s'ha endut el primer premi. La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha destacat que el concurs té "molt d'èxit" i està agafant "molt renom" i ha avançat que de cara a l'any que ve es plantegen donar-li "més notorietat" potenciant encara més la vessant professional dels participants.

D'aquesta manera, la cònsol major ha posat en relleu que es vol fer "canvis per donar un toc més de professionalització" a aquest concurs, ja que creuen que això fins i tot beneficiaria els artistes perquè els donaria "més notorietat". En aquest sentit, ha recordat que ja aquest any els equips que han format part al concurs han estat integrats per professionals i que aquesta és la línia que es vol seguir, tot i que no ha volgut avançar cap canvi concret, ja que ha manifestat que s'hi està treballant. Mas s'ha mostrat satisfeta de com ha anat aquesta edició i ha manifestat que el concurs és "un èxit", ja que aconsegueix portar molta gent al Pas i, per tant, " reactivar" el teixit empresarial del poble. A més, ha emfasitzat el fet que vinguin equips de llocs tan diversos com Turquia, Itàlia o Espanya.

La cònsol major encampadana s'ha referit a la dificultat que han tingut els artistes per treballar, ja que "el temps no ha acompanyat" i és que la calor ha fet que alguns dels treballs s'hagin desfet. En aquest sentit ha manifestat que "ha estat complicat" per als participants poder elaborar les seves obres però ha remarcat que "les tècniques han estat d'una gran qualitat" i ha volgut "felicitar-los perquè el resultat és excepcional".

El primer premi ha estat per a l'obra 'Fauna salvatge', amb la qual els artistes han volgut plasmar l'impacte del canvi climàtic amb el desgel i "la situació de supervivència" tant de l'ésser humà, en aquest cas un esquimal, com dels ossos. L'esquimal, ha dit Pérez "lluita pel menjar i la pell" de l'os i l'animal, per alimentar i defensar les seves cries. No és la primera vegada que Pérez i Oliva participen al concurs del Pas però per a ells ha estat "una sorpresa" guanyar i més perquè hi ha "molt nivell".

El segon premi ha estat per a l'obra 'Paó blau', d' Eulàlia Sellarés i Roger Frederiksen i el tercer, per a 'Austràlia', de Danielle Cipolletti i Andreu Minoves que s'han endut també el premi del vot popular que aquest any ha comptat amb més de 300 votacions. A l'últim, el premi menció d'excel·lència d'Andorra ha estat per a l'obra 'Viatge incert', de Roger Vilanova i Roc Sulé.