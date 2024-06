David Guetta cobrarà prop d'1 milió d'euros per l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaAquest estiu, l’Andorra Mountain Music retorna amb un fervor renovat, prometent portar ritme i diversió als amants de la música electrònica. Amb un cartell estel·lar que inclou alguns dels millors DJs internacionals, entre ells clàssics de sempre i figures destacades de les llistes d’èxits actuals, l’anticipació és màxima. Però sense dubte, un nom ressona per sobre de tots: el venerat DJ i productor francès, David Guetta.

Els preparatius per al seu esperat espectacle a El Tarter, situat a una elevació de 1.700 metres, ja estan en marxa i ja es preveuen 10.000 persones. Guetta, conegut per la seva capacitat de fer vibrar multituds amb èxits que han marcat generacions senceres, promet oferir una experiència musical incomparable a tots els assistents.

No obstant això, amb la gran expectació també arriben detalls sorprenents sobre el seu contracte. Segons es va revelar durant les Festes de Vigo de l'any passat un membre de l’ajuntament va filtrar els honoraris de diversos

artistes, incloent-hi el preu que David Guetta demana per actuacions ,d’altres festivals. Per a l’Andorra Mountain Music, l'impactant xifra es situa al voltant de 932.000 euros, confirmant la seva posició com una de les figures més cotitzades i influents del panorama musical mundial.