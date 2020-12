La definició dels entorns de protecció anirà en funció de l'especificitat de cada monument

El Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP) s'ha reunit per darrera vegada aquest any de manera telemàtica per tractar tots aquells elements en els quals s'ha avançat a nivell patrimonial, sobretot amb els que tenen una incidència directa en el compliment de la llei del patrimoni, i s'han engegat tota una sèrie de reflexions al tomb de la inclusió de nous béns a l'Inventari General, que tindran més concreció al llarg del 2021, i que estan relacionats amb la construcció del coprincipat, el ball de l'Ossa i la pedra seca.

En relació amb la polèmica sobre la distància dels entorns de protecció, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha explicat que en reunió de cònsols "es va traslladar la idea de treballar aquest element de manera coordinada i consensuada", una proposta ben rebuda pels comuns, i que tenia com a finalitat "identificar bé per bé quina era la situació". D'aquesta manera, la ministra ha explicat que la distància preventiva de 20 o 100 metres "és una xifra que la podem tenir escrita, però cada entorn revesteix una especificitat".

És per aquest motiu que la idea és "donar l'oportunitat de treballar entorn a entorn" i, malgrat que no ha especificat el nombre d'actuacions que es posaran en marxa de cara a l'any vinent, ha ressaltat que es prioritzaran aquells que entraran a la candidatura transnacional. "Sense la reflexió de cadascun dels entorns, és impossible arribar a un criteri que millori l'elecció dels 20 o dels 100 metres", ha afegit. Enguany, representants del CAP han indicat que s'han tractat dos, concretament els de l'església de Santa Coloma i la de Sant Miquel d'Engolasters.

La darrera reunió del CAP coincideix aquest divendres amb la celebració del cinquè aniversari de la inclusió de les falles com a patrimoni universal. "Pensem que és important aprofitar aquestes fites per posar en relleu quin ha estat el treball que es va fer anys enrere perquè poguéssim arribar al punt d'incloure de declarar les falles com a patrimoni universal", ha assenyalat la ministra.

Els objectius de cara al 2021 se centraran en treballs transversals amb altres administracions relacionats amb l'impuls global dels temes patrimonials i "vincular-los molt al paisatge i al desenvolupament sostenible", ja que, segons Riva, "són temes que van sorgint recurrentment a totes les reunions".

Per últim, pel que fa a les esquerdes als gravats del roc de les Bruixes de Prats, a Canillo, i a la situació de l'església de Sant Vicenç d'Enclar, la ministra ha posat en relleu que "els dos elements s'han tractat durant aquest any". En el cas del roc de les Bruixes "s'han dut a terme prospeccions, s'han valorat els incidents que hi ha i, de moment, no és necessària cap intervenció urgent", tot i que està previst que durant el 2021 s'estudiï quina és l'actuació que s'ha de dur a terme. En el cas de Sant Vicenç d'Enclar, no serà fins que sigui oficial la selecció del projecte quan s'avançaran més detalls, malgrat que tot avança "en els terminis previstos", i la idea és tenir-ho abans de finals d'any.