El derbi com a "antídot al futbol modern"

“El que més m’ha agradat és confirmar que és impossible dir que el futbol és només futbol”. És el que destaca Pau Riera Dejuan després d’haver participat en el llibre ‘Rivalidades crónicas’ com a fotògraf i d’haver recorregut mig Europa documentant derbis futbolístics. Riera és amic del periodista Jordi Brescó que li va proposar il·lustrar tot allò que es mou al voltant d’un derbi. En un principi van viatjar a Praga i el resultat va ser una “minirevista”. Arran d’aquest primer treball sorgeix la idea de fer un llibre que ha editat Panenka.

Després d’un any de treball de documentació i de decidir com encarar aquest projecte, Brescó i Riera, col·laborador de l’ARA Andorra, van decidir que retratarien partits allunyats dels grans derbis i seguint criteris sociològics i geogràfics, entre d'altres. Així, per exemple, van viatjar a Glasgow per il·lustrar el lligam amb la religió. De fet, Riera destaca que el resultat és una “crònica viatgera, sociològica i antropològica”. El que han pogut copsar és que el futbol “vertebra aspectes socials” com poden ser la lluita de classes. El llibre és “un cant al futbol més antic”, aquell que està més allunyat dels grans interessos comercials. “El derbi és l’antídot contra el futbol modern”, conclou Riera.

651x366 Una imatge d'Hamburg que surt al llibre. / PAU RIERA DEJUAN Una imatge d'Hamburg que surt al llibre. / PAU RIERA DEJUAN

El llibre ha estat presentat ja a Barcelona i Madrid i la intenció de Riera és que es pugui fer també un acte a Andorra. Diu que estan “molt contents” de la rebuda que ha tingut el treball. I, de fet, remarca que li ha fet “il·lusió” veure com encara hi ha qui “respecta el llibre com a cosa referencial”. I és que ‘ Rivalidades crónicas’ és una obra que els autors han volgut concebre com un treball manual i per això tot està molt pensat, com per exemple que el llibre tingui tapa dura.

Després d’aquesta experiència la idea és poder fer una segona part i posats a somniar Riera diu que els agradaria retratar els derbis de l'Amèrica Llatina.