La capital tanca el seu cicle de concerts a ritme de 'Like a Virgin'

El cicle 'Ritmes, capital musical' no podria haver conclòs millor: amb les cançons de Madonna fent moure els malucs dels assistents. El tribut 'Who's that girl' a l'artista nord-americana ha posat el punt final a la sèrie d'actuacions que el comú d'Andorra la Vella ha posat en marxa aquest estiu per allargar els vespres i les nits dels turistes a la capital.

En nom del comú, la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, ha manifestat la seva satisfacció per l'assistència i el bon comportament dels espectadors, que "han sabut mantenir les distàncies de seguretat i la mascareta posada en tot moment mentre eren dins el recinte limitat a 100 persones que hem habilitat enguany". De fet, el recinte tancat ha comptat sempre amb gel hidroalcohòlic a l'entrada i una persona de la neteja que desinfectava els seients quan un espectador deixava lliure el seu lloc.

El cicle 'Ritmes, capital musical', que el comú d'Andorra la Vella duu a terme des de fa cinc anys durant les tardes d'agost i setembre, es va iniciar a mitjans del mes passat i ha comptat amb set actuacions d'estils variats. Enguany els concerts s'han celebrat en un únic espai i no en dos, com l'any passat, quan s'alternaven entre la plaça de la Rotonda i la plaça de l'antiga caserna de bombers, que és on s'ha fet aquest any, ja que l'indret compta amb una superfície àmplia on col·locar un centenar de cadires separades per garantir la distància social. En relació amb això, López ha destacat "la bona elecció d'aquesta ubicació, ja que ha permès la gent dels bars del voltant gaudir del concert mentre prenien alguna cosa i connecta dos grans vies comercials amb el punt de trobada del concert".

Turistes i residents han pogut gauidr durant les darreres setmanes de la veu del clònic del mític cantant francès, Johny Hallyday, de les havaneres de Les anxovetes o del boogie, woogie i swing del grup Wax and Boogie. També han tingut l'ocasió de veure les actuacions de música cubana del Cuarteto Ébano i del tribut a Bruce Springsteen 'Born to band'. La primera setmana de setembre ha acabat el cicle amb la bossa nova a càrrec dels Bóssalo i de l'homenatge a Madonna.