L'edició més atípica d''Els Pastorets' rep una bona resposta del públic

Malgrat totes les restriccions vigents a causa de la crisi sanitària, Sant Julià de Lòria ha pogut celebrar durant aquestes festes nadalenques les cinc sessions programades de la representació d''Els Pastorets'. Ha estat la tarda d'aquest Dia de Reis quan l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià ha posat punt final a la tradicional actuació, que ha comptat amb l'assistència de 134 persones, és a dir, un ple tenint en compte que Salut només permet un 30% de l'aforament en aquesta mena d'espectacles.

El director de l'obra, Juanma Casero, ha valorat de manera molt positiva el 'feedback' del públic en totes les sessions, ja que l'adaptació d'enguany ha permès exhibir a moltes persones el treball dels darrers mesos. "La sensació és que ha agradat molt la barreja de teatre i audiovisual", ha dit, encoratjant així la tasca dels directors artístics a l'hora de la creació. La idea d'aquesta edició era fer una "projecció imaginativa, donant un toc més modern" a la representació. Així, els assistents han pogut gaudir d'interaccions entre "el vídeo" i els "actors de veritat" que són a dalt de l'escenari.

651x366 Un moment de la darrera representació d''Els Pastorets'. / M. P. (ANA) Un moment de la darrera representació d''Els Pastorets'. / M. P. (ANA)

Casero reconeix que el procés de creació de l'obra ha estat difícil, ja que "hem hagut d'adaptar-nos a les noves mesures, no només en les funcions, sinó també en el procés d'assaig", ja que calia respectar el distanciament social i treballar amb grups reduïts. "Al final t'adaptes. Tant per al comú com per a nosaltres el repte era anar al dia a dia", ha afegit.

Per aquesta 27a edició d''Els Pastorets' s'han vist involucrades al voltant d'un centenar de persones, tenint en compte que es necessiten actors i actrius, directors, ajudants i col·laboradors. Tot i això, a sobre de l'escenari no s'ha superat en cap moment el límit de 20 intèrprets.