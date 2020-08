L'energia mística omple el llac d'Engolasters

El llac d'Engolasters ha canviat aquest dimarts els seus habituals excursionistes per una quarantena d'afortunats que han pogut viure una nit màgica envoltats de natura i música. Per segona vegada aquest estiu, FEDA Cultura ha organitzat un visita al camí hidroelèctric d'Engolasters que ha acabat amb el concert de l'agrupació Odara Trio a la vora de l'aigua. Segons Katia Vilana, una de les guies i responsable del Museu de l’Electricitat, "feia un temps que aquesta activitat no es feia, així que estem molt contents d'haver-la recuperat. Altres anys l'haviem organitzat però les condicions climatològiques no ens ho havien permès".

Els 40 inscrits s'han trobat a les 21.30 hores amb l'organització a la casa de guardes, des d'on han sortit en dues tandes –per respectar millor les mesures sanitàries establertes–, i han recorregut el camí que porta fins a l'altra banda del llac, tot escoltant la història de la producció d’electricitat a Andorra des dels inicis. "A més d'una mica d'abric, els recomanem que portin una llanterna o algun tipus de llum per quan tornin, ja que la zona queda totalment fosca de nit", ha detallat Vilana.

La visita al camí hidroelèctric d’Engolasters dona la possibilitat de fer una ullada als orígens dels grans treballs que es van dur a terme al país als anys 30: des de l’esforç que va suposar construir totes les instal·lacions situades al voltant de l’estany fins a les repercussions que van tenir per a la societat de l’època.

El recorregut de mitja hora ha acabat amb el concert als peus del llac. La banda, formada per Carles Sans a l’acordió, Sabela Simón a la veu i Albert Ginestà a la guitarra, ha delectat els assistents amb una mística mescla de música tradicional de diversos països amb base de bossa nova i tocs de flamenc.