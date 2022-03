Escaldes-Engordany busca candidats per no perdre la tradició del pubillatge

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, el 22 de març de 2022, va ser notícia...

La Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany ha fet aquest dijous una crida per trobar candidats que vulguin optar al càrrec de pubilla, dama, hereu, pubilleta i hereuet. L'acte d'elecció tindrà lloc el dia 31 de març i comptarà amb un sopar i un ball de nit. La pubilla i l'hereu actuals, Eva Moreno i Sergi Guimaré, han explicat que ha estat una experiència molt agradable i que no volen que es perdi la tradició, per la qual cosa han animat els joves i infants a participar-hi, assegurant que les proves a superar no són difícils.

De moment, només hi ha un candidat a hereu i un altre a hereuet, i hi ha temps fins al 26 de març per inscriure's. Per a optar a ser pubilla, hereu o dama cal tenir entre 17 i 25 anys, i per ser pubilleta o hereuet, entre 7 i 11 anys. La novetat d'enguany és la figura de l'hereuet. L'hereu actual, Sergi Guimaré, ha assegurat que és una manera de conèixer molts pobles i tradicions de l'àmbit català, mentre que la pubilla, Eva Moreno, ha tret importància a la prova escrita que s'ha de superar perquè 'ningú s'espanti'. Moreno també ha reconegut que és difícil trobar candidats perquè molts joves de la franja d'edat per als hereus i pubilles estan estudiant a l'estranger.

D'altra banda, el nou president de l'UPTEE, Carles Núñez, ha dit que encara el mandat amb l'objectiu de mantenir els actes que se celebren durant l'any ajustant-los una mica tenint en compte que el pressupost que els assigna el Comú, que ronda els 200.000 euros, s'ha reduït, com la resta de partides. De la seva banda, el conseller d'Esports, Joaquim Tomàs, ha donat tot el suport del Comú a l'UPTEE tant per a l'acte del pubillatge com per la resta d'activitats que organitzen.