Escaldes garanteix la continuïtat del Festival Internacional de Jazz el 2023

Escaldes-EngordanyLa parròquia d'Escaldes-Engordany ha clausurat aquest dimecres la 38a edició del Festival Internacional de Jazz d'Andorra garantint una pròxima mostra de cara al 2023. Ho ha manifestat el cònsol menor escaldenc, Joaquim Dolsa, qui ha exposat que des de la corporació estan molt satisfets d'haver retornat el certamen al poble. "Penso que ens ha sortit un festival bastant rodó tenint en compte com a anat una mica tot plegat i des del comú és important de dir que aquesta mostra ha vingut per quedar-se i ja podem anunciar que l'any vinent hi haurà el 39è festival de jazz", ha asseverat.

En aquest sentit, ha recordat que la voluntat de l'administració comunal era recuperar el certamen el primer any de mandat, però la irrupció de la pandèmia del coronavirus no ho va permetre. Així doncs, enguany, veient que durant el primer trimestre la situació sanitària començava a millorar, "ens vam aventurar a fer-ho", una decisió que "ens va comportar sortir més tard que la resta de festivals a l'hora de contractar artistes" i, tot i que "no és la millor manera de fer-ho", refermen que estar molt satisfets dels resultats.

Dolsa també ha indicat que en vista a l'edició del 2023, la voluntat és "incrementar el nivell" en l'àmbit pressupostari per poder tenir artistes de renom. Tanmateix, ha deixat clar que la mostra "no és un espring, és una carrera de fons, una marató", per la qual cosa, "anirem a poc a poc i el creixement pressupostari no serà espectacular", sinó que anirà 'in crescendo'.

Per la seva banda, el conseller de Cultura escaldenc, Valentí Closa, qui ha subscrit les paraules del cònsol, ha reiterat que, malgrat que encara no disposin de les xifres exactes, el balanç general "és altament positiu", tot destacant l'alta afluència als principals concerts, com el de Sílvia Cruz i Ron Carter. A més, ha ressaltat el bon funcionament de les actuacions de jazz al carrer a la plaça Coprínceps, a les quals, calculant que hi van assistir fins a 800 persones. "Sabíem que això era una carrera de fons i ens ha sortit molt bé artísticament, hem entrat un altra vegada al món del jazz dels festivals d'estiu amb bon peu i volem continuar així", ha manifestat.