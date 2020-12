L'esperit de Nadal il·lumina Ordino

Diuen que val més tard que mai, i si bé la il·luminació d'Ordino havia d'arribar divendres passat, no ha estat fins aquest dilluns quan els carrers i a Prat de Call han pogut lluir els llums de Nadal amb tot el seu esplendor. L'encesa s'ha escenificat amb una sentida actuació de l'esbart Valls del Nord, seguida d'una petita pirotècnia que ha emocionat les desenes d'infants que eren a la plaça. Tot seguit, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, acompanyat de la cònsol menor, Eva Choy, i el conseller de Turisme, Jordi Serracanta, han passejat pel mercat de Nadal, tot conversant amb els botiguers.

Mortés ha recordat que el programa es va haver de canviar arrel dels tres dies de dol nacional per la mort de l'ex-Copríncep francès Valéry Giscard d'Estaing. En qualsevol cas, "l'arribada de la llum nadalenca s'ha fet amb molta il·lusió i hi ha hagut força gent tenint en compte que avui és un dia laborable i no hi ha turistes". Ha destacat la forta afluència de visitants que hi ha haver al mercat de Nadal el cap de setmana passat i ha recordat que hi serà fins dimarts al migdia.

Demà dimarts està prevista a les 12 del migdia la darrera representació del ball de l'Ossa, a més de diverses actuacions infantils com la del cor Little Stars Academy i el contacontes Escudella de contes de Nadal.