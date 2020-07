Un estiu 'històric' gràcies a l'IEA

L'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) segueix en la seva tasca divulgadora publicant una setmana més, una nova formada de vídeos que faran d'aquest, un estiu 'històric'. Es tracta de la catorzena edició de les càpsules d'història que l'IEA va començar a fer arran del confinament, i la segona de les Pinzellades del CRES i del CEMNA. L'emissió a partir de dilluns vinent, cada dia a les dotze, té la següent programació: dilluns 13 de juliol: La dansa tradicional d'Andorra: el contrapàs, per Teo Armengol; dimarts 14 de juliol, Jordi Pasques i Esteve Albert, entre el Pessebre i la Neu; Dimecres, 15 de juliol, la professionalització dels polítics andorrans, per Andreu Paneque; dijous, 16 de juliol, el Museu d'Art Sacre d'Encamp, per Robert Lizarte; i divendres 17 de juliol: La nissaga dels Martí de les Bons als segles XIV i XV, per Sara Ubach.

El CRES i el CENMA, els altres dos centres de l'IEA continuen amb les Pinzellades de la nostra societat i Pinzellades del nostre entorn. Els continguts els trobareu al canal de YouTube de l'IEA. Pel que fa a les temàtiques, el CENMA farà dilluns 13 de juliol: Ornitho i la ciència ciutadana, per Xavier Riera; i divendres 17 de juliol: Els fòssils d'Andorra per Gonzalo Silvério. En el cas del CRES, oferirà dimecres 15 de juliol: El món de les Ciències Socials, per Lluís Saez.

Per als que no en tinguin prou, l'IEA recorda que cada dia, a les deu del matí, al programa de Radiotelevisió d'Andorra ' Obert per vacances', el director de l'entitat, Jordi Guillamet, comenta les càpsules d'història emeses en conversa amb els seus autors.