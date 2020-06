L'exposició de Joan Monegal salta de les xarxes a la sala Artalroc

Amb el permís de la Covid-19, l'exposició 'El simbolisme estètic' de Joan Monegal ha pogut fer acte de presència a la sala Artalroc d'Escaldes-Engordany. I és que des de dimarts passat el públic ja pot contemplar, 'in situ', la riquesa creativa de Monegal. Fins ara, l'obra retrospectiva de l'artista català -i andorrà d'adopció-, només s'havia mostrat de manera virtual a través de les xarxes socials del ministeri de Cultura. La ministra Sílvia Riva ha considerat aquesta obertura com una "segona etapa de l'exposició després d'haver protagonitzat la primera mostra virtual que fèiem a Andorra". La quarantena d'obres recollides són, segons Riva, "un reflex dels molts estils que va aconseguir plasmar Monegal en molts pocs anys".

Acompanyada dels dos fills de Monegal, l'especialista en art i comissaria de l'exposició, Carme Soler, ha desgranat cadascuna de les obres que es poden contemplar a la sala Artalroc i que permeten valorar el treball de l'artista des dels seus inicis, en els quals busca la seva identitat pròpia, passant pels anys de formació més clàssics, la maduresa artística i l'etapa final de la seva vida. Tal com ha matisat Soler en la seva explicació, "Monegal tenia una capacitat vertiginosa per canviar d'estils i corrents malgrat que sempre hi havia elements que eren permanents, com els animals en moviment". El cavall, un ésser gairebé fetitxe en les seves pintures, l'ajudarà a cavalcar en una constant creativa que l'acompanyarà tota la vida.

L'exposició també permetrà gaudir del Monegal més cubista i simbòlic, que representa l'etapa més llarga i profunda de la seva trajectòria. El simbolisme, com a eina que utilitza per expressar els grans conceptes que concerneixen la humanitat, ofereix diverses pintures interessants que requereixen temps i calma per poder-los admirar. Ja en la seva darrera etapa, es pot apreciar que l'artista tendeix a alliberar els quadres, fent temàtiques més lleugeres i monocromàtiques, però més estètiques.

Joan Monegal Castells, nascut a Manresa, va trobar a l’Andorra dels anys seixanta la pau i la tranquil·litat necessàries per desenvolupar la part més productiva i madura de la seva obra. Va ser aquí on va prendre la decisió vital de dedicar-se plenament a la pintura i va entrar en una intensa fase de creació i producció artística profunda. Aquest fet va acabar de definir i consolidar el seu llenguatge pictòric així com la decisió de pintar al tremp, una tècnica que li permetia expressar millor que l’oli tot allò que volia transmetre amb la seva obra.