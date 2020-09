L'exposició sobre 'La Nova Cançó a través dels discos de Ràdio Andorra', de manera virtual

El ministeri de Cultura ha decidit presentar de manera virtual l' exposició 'La Nova Cançó a través dels discos de la col·lecció de l'antiga Ràdio Andorra'. L'acció, que es fa amb col·laboració amb el Festival de música al carrer Jambo, s'havia de celebrar inicialment al casc antic d'Andorra la Vella entre el 10 i el 12 de setembre. Pel que fa a la mostra, consta d'un seguit d'imatges de discos acompanyades d'explicacions contextuals de forma cronològica. A més, durant el mes de setembre s'hi afegiran algunes interpretacions de diferents cantautors que han fet enregistraments per l'ocasió.

Segons explica el Govern a través d'un comunicat, tots els discos seleccionats són del fons discogràfic de l' antiga Ràdio Andorra que l'Arxiu Nacional custodia i tracta. La mostra d'enguany és una selecció temàtica, cronològica i il·lustrativa del que anava succeint en el tarannà de la Cançó a través dels 214 discos de les discogràfiques Edigsa, Concèntric i Als 4 Vents, i que formen part de la col·lecció de Ràdio Andorra.

El primer programa en llengua catalana i adreçat a la població del país a Ràdio Andorra va aparèixer el 1971, i era un espai presentat per Rossend Marsol anomenat Crònica andorrana. La realitat de la Nova Cançó al Principat es constata més en la venda dels discos i en la visita dels cantants que no pas a través de les ones. De fet, Andorra es va convertir en un bon punt de venda pels artistes més demanats i els més reivindicatius com Raimon o Pi de la Serra. La visita d'aquests artistes es va intensificar sobretot a partir dels anys setanta, quan els recitals i concerts es van normalitzar. Raimon, Guillem d'Efak, Quico Pi de la Serra, Pere Tapias, Joan Manuel Serrat, Lluís Llach i Marina Rossell són alguns dels artistes que han visitat el Principat, alguns fins i tot diverses vegades.