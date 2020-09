Les festes de l’ossa i les falles, a l'Inventari General

El Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP), encapçalat per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el director del departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, té la intenció d'incloure les festes de l’ossa, les falles del solstici d’estiu, les tècniques de la construcció de la pedra seca i la transhumància, dins l'Inventari General del Patrimoni Cultural. Aquest inventari, forma part de la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial del país i és la base per desenvolupar plans específics de salvaguarda dels costums i tradicions andorranes.

La reunió s'ha celebrat al nou Centre d’autoaprenentatge de català d’Encamp, situat just al costat del ministeri de Cultura. La trobada s’ha dut a terme en una de les sales polivalents, respectant les mesures de seguretat i d’higiene decretades per l’executiu. Ha estat la cinquena reunió de la comissió i la primera presencial que el CAP celebra des de l'inici de la pandèmia, ja que les darreres s'havien realitzat de manera telemàtica.

També s'ha acordat l’estudi de l’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters. Els experts encarregats han presentat davant la comissió les seves conclusions sobre aquesta qüestió amb l'objectiu que el ministeri faci possible la creació d'un decret que limiti i protegeixi l'espai que envolta l'església.

El CAP és un òrgan consultiu i no vinculant del Govern que té com a finalitat avaluar i orientar el ministeri en la implementació de polítiques i actuacions en l'àmbit del patrimoni cultural, així com avaluar l'aplicació del marc legal vigent i l'estat general del patrimoni cultural. Com a principals reptes té el de potenciar i millorar la internacionalització de la cultura d’Andorra així com també la valoració de la Llei del Patrimoni Cultural. Les seves línies estratègiques estan lligades de manera directa amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per tal de definir una estratègia de cultura vinculada amb la modernització per millorar l’eficiència.