El festival Banff de cinema d'esport extrem arriba a Andorra per primer cop

El Tour Mundial del Banff Centre Mountain Film Festival convertirà Andorra en la capital del cinema d'aventura, muntanya i esport extrem al març. Espectacularitat, dificultat, risc i compromís amb la muntanya com a escenari són les notes distintives d'un festival cinematogràfic que Andorra acull per primera vegada, i que reunirà entre els dies 12 i 14 de març els títols més destacats d'una modalitat d'acceptació creixent, malgrat no mostrar-se habitualment a les sales comercials.

El Banff World Tour desembarca al Principat amb una cartellera de luxe i una selecció de les millors pel·lícules en la secció oficial, un documental sobre els efectes de la mà de l'home a l'Everest i la celebrada cinta guanyadora de l'Oscar al millor documental l'any passat.

Banff Andorra lluirà la catifa vermella de l'estrena el dijous 12 de març amb una pel·lícula reconeguda tant per la seva qualitat tècnica com pel tema que aborda; una denúncia contra la massificació turística que sofreix el cim del món i la contaminació que tant de visitant deixa al seu pas. ‘Everest Green’ relata l'aventura de l'expedició franconepalesa del mateix nom dedicada a recollir escombraries d'un dels paisatges més bells del món.

El festival oferirà el divendres 13 de març com a estrena a Andorra la pel·lícula guanyadora de l'Oscar al millor documental de l'any passat, ‘Free Solo’. El film narra l'ascensió sense cordes al Capità realitzada per Alex Honnold en 2017. Es tractava de la primera vegada que un escalador aconseguia ascendir en sol integral ('free sol') els 914 metres del mur de granit més temptador del Parc Nacional de Yosemite, i el seu company d'expedició Jimmy Chin i la documentalista Elizabeth Chai Vasarhelyi no van dubtar a documentar les seves gairebé quatre hores.

El festival va néixer al Canadà fa 44 anys amb el propòsit d'acostar al públic les millors produccions audiovisuals de muntanya. Pioner en el seu gènere, s'ha convertit en el referent cinematogràfic a escala mundial per la qualitat de les seves projeccions, en les quals l'esport i l'aventura són el seu màxim exponent.