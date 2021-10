La "gran qualitat" dels artistes porta a repartir tots els guardons del Gran Premi Musical Lauredià

Sant Julià de LòriaL'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià ha acollit aquest diumenge al matí l'acte de lliurament de guardons del Gran Premi Musical Lauredià, un esdeveniment en el qual hi ha hagut més guanyadors dels previstos gràcies a la gran qualitat de les actuacions dels finalistes, segons ha destacat el jurat.

Així, Moser String Quart i D' Takita Jam Duo han esdevingut les dues formacions que s'han fet amb la primera posició i han estat guardonades amb 4.000 euros, un premi atorgat pel comú de Sant Julià de Lòria. Ara, els primers classificats tindran la possibilitat de participar en un cicle de quatre concerts en escenaris internacionals de renom.

El segon premi també s'ha donat 'ex aequo' a Lev Davidov i Mickail Kazakov. En aquest cas, els dos artistes han rebut un premi en metàl·lic patrocinat pel ministeri de Cultura i Esports per valor de 2.000 euros. La tercera posició ha estat novament repartida entre dos finalistes com són Vladimir Avdeichev i el duet format per Alessandra Afanasyeeva i Jean Redon, que han rebut un guardó valorat en 1.000 euros patrocinat per Vall Banc.

En aquest sentit, cal destacar que el jurat no ha atorgat el Primer Gran Premi que estava valorat en 5.000 euros i també oferia la possibilitat de participar en un cicle de concerts internacional. Precisament, és per aquest motiu que els primers classificats han rebut un premi de 4.000 euros en comptes de 3.000, tal com estava previst inicialment.

El Gran Premi Musical Lauredià tanca d'aquesta manera un certamen que es va iniciar al juny a Verona (Itàlia). En aquell moment van ser 90 les inscripcions que es van rebre, però només una quarantena d'artistes han arribat a la fase final disputada a Sant Julià.

El director artístic del Gran Premi Musical Lauredià, Federico Gianello, ha definit la parròquia laurediana com "un lloc interessant per a la música i per a l'organització del concurs", i ha posat en relleu que aquest projecte "pot ser revolucionari dins del món de la música", especialment en un moment en què "hem de salvaguardar la música de l'art i apropar-la a les noves generacions de músics".

Gianello ha reconegut la dificultat que ha suposat pel jurat escollit els guanyadors, manifestant que alguns dels artistes que s'han presentat al certamen ja estan preparats per iniciar una carrera internacional, mentre que d'altres ho podran fer a mitjà termini. Així mateix, ha ressaltat la importància de connectar institucions a nivell internacional, ja que esdevé un punt a favor pels músics d'arreu.