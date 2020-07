El camí hidroelèctric d'Engolasters s'omple de música, dansa, teatre i contemplació d'estels

FEDA Cultura volia, malgrat la crisi sanitària, “apostar per la cultura i organitzar el màxim de coses dins les mesures de seguretat”. Per aquest motiu, aquest any han decidit continuar fent un seguit de propostes nocturnes que volen apropar diferents disciplines culturals al públic com la música, la dansa i el teatre. Les novetats d’aquest any són dos concerts i tampoc s’ha volgut deixar de banda els “clàssics”, tal com els defineix la guia del museu Kàtia Vilana, la pluja d’estels i la visita teatralitzada que l’any passat va tenir “molt bona acollida”.



La crisi sanitària ha obligat a reduir aforaments i també la quantitat total de propostes, així com també el fet que totes es facin a l'aire llire. D'aquesta manera, el fet que les activitats haguessin de començar a partir del 15 de juliol ha fet que les tres primeres propostes previstes no s’hagin fet. En total, es duran a terme cinc activitats, la primera de les quals ja va tenir lloc la setmana passada, el concert de GuitarBellows. La pròxima cita serà dimarts que ve, el concert dels Odara Trio que complementarà la visita guiada al camí hidroelèctric d’Engolasters. I és que les diferents propostes inclouen aquesta visita que aquest any es presenta diferent en cadascuna de les activitats.



Així, tal com s’ha esmentat, la propera proposta serà el 4 d’agost a les 21 hores, on després de la visita guiada d’una mitja hora els visitants podran gaudir del concert dels Odara Trio, que oferiran un repertori de bossa nova, música d’arrel o flamenc. Aquest concert serà al costat del llac d’Engolasters.



Ja el 12 d’agost arriba una de les propostes clàssiques de les nits d'estiu, la visita nocturna i l’observació de la pluja d’estels de la mà de l’astrònom Joan Pujol, amb qui es podrà contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç. En aquest cas, les places disponibles es van esgotar en pocs dies i a hores d’ara hi ha llista d’espera per poder-hi assistir.



El 18 d’agost arriba la dansa amb una visita al camí hidroelèctric que anirà acompanyada de ball i de llegendes. ‘Dones d’aigua’ és la proposta de creació exclusiva amb coreografies que serviran per donar vida a llegendes i contes d’Engolasters de mà de La Moixera. La cita serà a les nou de la nit.



I la cloenda a les propostes d’estiu arribarà el 25 d’agost a les nou de la nit amb la visita teatralitzada a càrrec de Cristina Pericas, Iris Orriols i Jonathan Jiménez, que mostraran els costums i el treball que feien els treballadors de FHASA.



“Hem volgut seguir proposant els ‘clàssics’, com la pluja d’estels o la visita teatralitzada i, d’altra banda, variar l’oferta amb dos concerts i dansa”, comenta Vilana, afegint que, a més a més, s’ha donat prioritat als artistes del país.