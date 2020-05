Un centenar d'artistes independents participen en l'elaboració del Llibre Blanc de la cultura

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, han presidit aquest dissabte al matí la que ha estat la primera trobada creadors i membres del teixit cultural andorrà, amb l’objectiu de treballar en la creació del Llibre Blanc de la cultura. La reunió, que s’ha celebrat de manera telemàtica a causa de la situació generada per la Covid-19, ha aplegat un total de 93 de persones, una participació que suposa una “àmplia acollida i rebuda” de la iniciativa, ha valorat Riva.

Es dona el cas que al país existeixen molts agents culturals i artistes de diferents disciplines que no es troben associats ni formen part de cap entitat o institució, i és per això que aquest fòrum serveix perquè també puguin aportar el seu diagnòstic i idees per enriquir el document. Aquest fòrum funciona de manera paral·lela i amb la mateixa metodologia de treball que les taules sectorials de les entitats.

La següent reunió es farà amb una doble sessió el proper dia 4 de juny amb els 93 creadors i membres del teixit cultural que ja hi ha participat. El projecte pretén ser una fotografia de la situació actual del país per identificar les demandes i millorar la presa de decisions. Els treballs s'allargaran durant tot el 2020 i al capdavant del projecte hi ha, entre d’altres, la fundació Julià Reig, presidida per Deborah Ribas.

A més, i amb la voluntat que el Llibre blanc pugui recollir el màxim de veus està disponible a la web de VISC.ad un portal perquè la ciutadania en general i no organitzada pugui aportar les seves propostes i reflexions.