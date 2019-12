Els infants d'Ordino ja tenen els primers regals de Nadal

És 24 de desembre i, com cada any, Ordino ha celebrat el tradicional cagatió popular; un esdeveniment que enguany ha comptat amb la participació de més de 60 infants entre els quals també hi han pres part les nenes i nens de l'escola bressol de la parròquia. L'activitat s'ha engegat ben puntual, a les 11 del matí, moment en què ja es començaven a sentir les primeres nadales interpretades pels membres de la companyia de teatre lleidatana Xip Xap. L'actuació, que en aquesta ocasió s'ha dut a terme a la plaça Prat de Call, ha animat durant una hora tots els assistents i, sens dubte, els infants són els que més han gaudit de l'espectacle. Tot i això, el moment més esperat ha estat el de fer cagar el tió i, per torns, els més petits han picat ben fort el tronc per fer-se amb regals de Nadal com peluixos, llibres per a pintar o figures tradicionals d'aquesta festivitat.