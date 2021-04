Intèrprets iberoamericans i joves talents clouran la 6a Temporada d'Òpera

Sant Julià de LòriaEl darrer espectacle líric de la 6a Temporada d'Òpera d'Andorra posarà el focus en la formació dels joves. La responsable d'Andorra Lírica, Jonaina Salvador, i la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, han presentat aquest dimarts la sarsuela cubana 'Cecília Valdés', una actuació que posarà el punt final a aquesta edició d'òperes i que comptarà amb una sèrie de col·laboracions amb entitats del país i també d'àmbit internacional. Així mateix, per la seva temàtica de sarsuela cubana, l'actuació formarà part dels esdeveniments culturals que s'emmarquen en la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat que acollirà el Principat el proper 21 d'abril.

Entre les principals col·laboracions, destaca que una part de l'elenc estarà integrat per intèrprets iberoamericans, com és el cas del director d'escena (Federico Figueroa) o l'encarregat de l'escenografia i vestuari (Antonio Bartolo). En aquest sentit, Salvador també ha treballat per apropar una coproducció amb el Teatre Líric Nacional de Cuba, fent arribar a Andorra al director musical Yhovani Duarte i al tenor Andrés Sánchez Joglar. En l'àmbit nacional, una vegada més hi prendran part els membres de l'Esbart Laurèdia i músics del país com Jordi Claret o Francesc Planella.

A més a més, Andorra Lírica ha iniciat un conveni amb el Conservatori Liceu de Barcelona "que es mantindrà en els pròxims anys", ha dit Salvador. Per tant, cinc alumnes del conservatori català participaran en la funció després d'haver passat unes audicions prèvies. "Les dues entitats creiem en la formació dels joves talents i la Temporada d'Òpera pot ser un bon moment per donar l'oportunitat a joves per iniciar la seva carrera", ha assenyalat Salvador. Així mateix, també s'estrenaran alumnes del Cor de l'Òpera d'Andorra, ja que, des d'Andorra Lírica, "la nostra voluntat és que es vagin incorporant" a les actuacions, així com adolescents de l'escola Sant Ermengol, que els hi donaran suport.

La sarsuela cubana 'Cecília Valdés' transcorre a la Cuba colonial de 1830. Explica la història d'amor de Cecília i Leonardo, que després de pressions socials acabarà en un drama. Segons Salvador, "és una història en la qual fem bastant pedagogia amb els alumnes, ja que es posen a damunt de la taula temes com el racisme o les diferències entre classes socials". Per a la representant d'Andorra Lírica, es tracta "d'aspectes molt interessants" que provoquen que sorgeixin moltes preguntes entre els joves.

L'actuació tindrà dos passis. El primer tindrà lloc el 8 de maig a les 20.30 hores i el segon serà el 9 de maig a partir de les 18 hores. Tots dos se celebraran a l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. Les entrades tindran un preu de 32 euros, però també hi ha entrada reduïda a un preu de 27 euros pels posseïdors del Carnet Jove, de la Targeta Magna, pels menors de 18 anys i pels amics de l'associació Andorra Lírica.