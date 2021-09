La Jocand presenta a Encamp 'La tercera onada'

EncampLa Jove Companyia Nacional d'Andorra (Jocand) ha presentat aquest diumenge a Encamp 'La tercera onada', un espectacle que va néixer amb l'objectiu d'implementar l'oferta cultural del país en el teatre jove i que esdevé la segona proposta de la temporada de teatre nacional 2021 a Encamp.

En aquest sentit, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot, ha explicat que "aquesta obra és important per donar suport a la cultura del país", especialment entre el col·lectiu dels joves. En tractar-se d'una obra que ja s'ha representat a altres parròquies, l'assistència a aquesta sessió no ha estat tan elevada, però, tot i això, Marot ha assegurat que "estem molt contents de poder-la oferir a la parròquia".

'La tercera onada', dirigida per Juanma Casero i Irina Robles i apadrinada per Joan Antoni Rechi, és una obra dramàtica que versiona el text teatral 'La Ola' i la novel·la 'The Wave'. A partir d'un exercici de classe que s'acaba convertint en un experiment, l'obra parla sobre la naturalesa de l'ésser humà i de les facilitats que tenim de repetir errors històrics gairebé sense adonar-nos.

Balanç turístic de l'estiu

D'altra banda, i un cop passat l'estiu, Marot ha valorat que l'afluència turística a Encamp i al Pas de la Casa ha estat satisfactòria, especialment durant el mes d'agost. "Vam tenir molta afluència de turistes i els que hem rebut s'han mostrat molt satisfets de les ofertes que els hem pogut oferir a la parròquia", ha dit. Pel que fa als comerciants i restauradors, des del comú s'assegura que també estan "molt contents".

D'ara endavant, per tant, la corporació ja té la vista posada en la pròxima temporada hivernal. "Sobretot estem treballant molt en la temporada d'hivern, que és on centrarem tots els esforços i treballarem perquè puguem obtenir beneficis de cara a l'any que ve", ha conclòs Marot.