'La llum del romànic', una reinterpretació de l'art mil·lenari

L'exposició 'La llum del romànic' de Rosa Obiols és una interpretació del romànic, tal com ha declarat l'artista. "Faig interpretacions" perquè "mai puc fer una cosa exactament igual". L'exposició, que es troba a la tercera planta del Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) i que consta d'una trentena d'obres, s'ha inaugurat aquest dijous i es podrà visitar fins al 31 d'octubre. Obiols ha explicat que ella acostuma a agafar un tros d'una pintura mural, d'un frontal d'altar o una il·lustració d'un còdex i el pinta sobre taula amb la mateixa tècnica com ho feien abans. "És una tècnica molt laboriosa perquè la fusta porta unes capes de preparació molt fines" i un cop feta la basa pinta a partir de la tècnica del tremp d'ou que és una emulsió d'ou, aigua destil·lada barrejada amb el pigment i unes gotes de vinagre que fan de conservant.

Al CAEE les obres es troben acompanyades de maquetes d'esglésies i edificis romànics, i fins i tot, algunes pintures corresponen a algunes esglésies de les maquetes i s'han col·locat al costat. Aquest és el cas de dues obres de l'església d'Engolasters amb dos àngels que estan situades just a sobre de la maqueta de l'església. Aquestes dues pintures, segons ha subratllat Obiols, són les darreres que ha pintat però a l'exposició es pot trobar un repertori de pintures des del 2010 fins a l'actualitat, sent la més antiga la il·lustració del còdex del Beat de la Seu d'Urgell. Cal destacar que Obiols va començar a treballar en el món del disseny tècnic i de l'interiorisme i que no va ser fins al 2007 quan va començar amb la pintura com a entreteniment i des del 2009 com a professió. A banda del romànic, Obiols també s'endinsa en altres temàtiques com és el cas del món del gòtic.

Per la seva part, a banda de l'exposició, el comú d'Escaldes-Engordany també ha preparat diverses activitats i materials per endinsar a la gent i a la canalla de la parròquia i del país en el món del romànic. "Seria interessant que tots ens imprenguéssim una mica d'aquest romànic que tenim al país", ha declarat el conseller de Vida Cultural i Aparcaments, Valentí Closa. Sobre aquestes activitats que prepara el comú, la cap del departament de Cultura, Anna Garcia, ha explicat que juntament amb el departament de Comunicació s'ha elaborat un full de tatuatges inspirat en les obres d'Obiols per explicar el romànic i la tècnica del tremp d'ou. "Volem fer aquest lligam generacional" i aproximar el romànic als infants. A més, pel dimarts 11 d'agost també hi ha preparat un taller de pintura impartit per l'artista Rosa Obiols sobre bestiari medieval, on es pintarà amb la tècnica del tremp d'ou i "els adults hauran de dibuixar com jo ho faig i als nens els hi donaré ja dibuixat perquè només hagin de pintar". L'activitat se celebrarà al CAEE entre les 18.30 i les 20.30 hores.

Finalment, en la inauguració també ha participat el cònsol menor de la parròquia escaldenca, Joaquim Dolsa, qui ha volgut animar a la gent de la parròquia a què participin en aquestes activitats i que s'aprofitin per redescobrir el romànic, ja que "la imatge que tenim és la de ser fosc, però al veure les obres en el seu estat original, t'adones que tenen molt més color".