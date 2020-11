La màgia de Disney aterra a Encamp

“Disney ha estat present en la infància de tothom”. D’aquesta manera, el conseller de Cultura i Afers Socials del comú d’Encamp, David Cruz, ha defensat l’arribada a la parròquia d’una obra musical per a petits i grans com és ‘La bella i la bèstia’, una actuació que s’ha representat aquest dissabte a la tarda a la sala de festes del Complex esportiu d’Encamp.

Malgrat les limitacions d’aforament, que obliguen a restringir l’arribada de públic a un màxim del 30%, la sala s’ha omplert de gom a gom, sobretot d’infants acompanyats per les seves famílies. Precisament, el conseller ha explicat que les entrades es van esgotar només tres hores després de posar-se a la venda, tant pel passi d’aquest dissabte com el que hi haurà aquest diumenge a partir de les 18 hores.

Amb aquesta representació, la corporació encampadana clou el calendari d’actuacions culturals de l’any. Tot i això, Cruz ha manifestat que “de cara a l’any vinent tenim un programa molt ampli de musicals, tant per a infants com per als adults”. I és que la voluntat del comú és seguir promocionant i fomentant la cultura ara que la crisi sanitària ha deixat molt tocat el sector.

651x366 L'espectacle infantil de 'La bella i la bèstia' d'Encamp. / M. P. (ANA) L'espectacle infantil de 'La bella i la bèstia' d'Encamp. / M. P. (ANA)

