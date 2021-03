Mestres del saxòfon i músics de l'ONCA, junts al concert de solistes de l'Andorra Sax Fest

Andorra la VellaÉs el segon any que l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) -formació impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà- col·labora en la producció i realització del concert per a solistes en el marc de l'Andorra Sax Fest. La formació orquestral formada per 21 músics, amb Gabriel Coll com a concertino i Àlex Sansó com a director convidat al certamen, ha actuat aquest dimecres al vespre al Centre de congressos de la capital amb personalitats de renom en el món del saxofon com Antonio García Jorge, Nacho Gascón o Nikita Zimin. A més, també hi han participat instrumentistes de vent per interpretar obres de Barber, Beethoven i Paganini. El plat fort del concert ha estat l'estrena mundial de la peça de Vincent David, nomenada 'Linéal', amb l'autor de l'obra com a solista.

Sansó ha declarat que per als solistes que han actuat, alguns d'ells presents com a membres del jurat del certamen, "és una oportunitat interessant poder aprofitar que hi ha una orquestra en un concurs d'aquestes característiques", ja que això permet "tenir una major varietat de repertori a interpretar". A més, ha recordat que el saxofon "és un instrument relativament nou en la història de la música", per la qual cosa és interessant per a ells "poder interpretar el repertori d'altres compositors anteriors a l'aparició del saxofon".

Per la seva banda, la cap de producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny, ha assenyalat que "per a la fundació és molt important estar en aquest esdeveniment perquè està agafant aquest renom internacional tan important", per la qual cosa és necessari "donar suport" a certàmens d'aquest tipus. Així mateix, ha assegurat que "és un repte treballar amb solistes del saxo", però també pels músics de l'ONCA, que han hagut d'interpretar peces originals del saxofon arranjades als instruments clàssics. Tot i això, Areny ha manifestat que un dels punts motivadors pels músics ha estat l'estrena de 'Linéal', ja que "són obres supercontemporànies que suposen un repte musicalment i també a nivell de tècnica".

A banda d'aquesta actuació, l'orquestra acompanyarà dijous, 1 d'abril a partir de les 15 hores, els sis finalistes del Concurs internacional de saxòfon d'Andorra amb l'obra 'Concertino Op.17' de Jeanine Rueff.