Anar a missa, també des de casa

L'actual situació de confinament ha obligat a molts sectors de la societat a reinventar-se per tal de no perdre l'activitat. Un d'ells és el de l'Església. Davant la impossibilitat de poder congregar els creients de manera presencial, alguns mossens estan retransmetent les misses en línia i ho estan fent, de manera més intensa, aquests dies de Setmana Santa. Des de Sant Julià de Lòria, mossèn Pepe Chisvert recorda que les seves misses sempre han estat retransmeses per televisió a través de Lòria TV amb la voluntat d'oferir un servei per a tots aquells malalts i per aquelles persones que no poden desplaçar-se físicament a l'església.

Des de fa una setmana, Andorra Telecom ha habilitat el dial 168 expressament per a aquesta fi. Per a Chisvert aquest és un pas del qual es felicita, ja que "a tot Andorra no hi ha cap altra parròquia que faci les misses en línia". La durada de cada una d'elles és d'aproximadament trenta minuts entre setmana i d'una hora durant els caps de setmana. Les que celebrarà aquests dies, a més, també comptaran amb una extensió aproximada de seixanta minuts. El mossèn lauredià ha reconegut la gran acollida que té la iniciativa entre la població. "Em truca gent de totes les parròquies i, fins i tot, de la Seu d'Urgell" per donar mostres de suport i per preguntar com i quan poden seguir les retransmissions.

El mateix camí ha triat el rector de la Catedral de la capital alturgellenca, Ignasi Navarri. Des que es va decretar l'estat d'alarma a Espanya, es va començar a treballar per a poder fer arribar les celebracions a tots els fidels, informant a tothom dels horaris de connexió i les retransmissions especials per aquesta setmana. Així doncs, per aquest cap de setmana s'ha dissenyat un programa extens amb una sessió per dia, excepte aquest dissabte que se'n van celebrar dues. "Per a la gent de la Seu, poder veure la Catedral oberta aquests dies ja és per a ells un motiu de joia", assegura.