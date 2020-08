El museu de la bicicleta comença a rodar

El comú d’Andorra la Vella continua endavant amb la voluntat de posar en marxa un museu de la bicicleta, o més concretament, el centre interactiu de la bicicleta. En aquest sentit, aquest dimecres surt publicat al Butlletí Oficial del principat d’Andorra (BOPA) un concurs nacional d’idees per a la realització del projecte museogràfic d’aquest centre, que ha d’anar ubicat a les instal·lacions comunals de la plaça Lídia Armengol, concretament a la sala Àgora i els espais que han quedat buits en aquest edifici.

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ja va posar en relleu en la passada sessió de consell de comú, a preguntes de l’oposició, que es treballava en un plec de bases per a la definició de l'espai i va avançar que el concepte anirà més enllà d’un museu i que és l’inici de "la ciutat de la bicicleta que s’està gestant". En aquell moment, la cònsol major també va avançar que ja hi ha un acord amb la família Riberaygua Sasplugas per a la cessió gratuïta de les bicicletes.

L’equip que guanyi el concurs d’idees haurà de definir, entre d’altres qüestions, la distribució dels espais, que ocuparan les dependències comunals a excepció del Llamp, l’arxiu comunal i una sala de reunions del Servei de Circulació, que continuaran ocupats amb la finalitat actual. Les ofertes per participar en aquest concurs s’hauran de lliurar abans del 30 de setembre.