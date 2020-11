Els museus redueixen horaris

Andorra compta amb una àmplia i diversa xarxa de museus que permeten conèixer i descobrir la història que ha fet del Principat un lloc únic. En un temps en què les opcions d’oci són escasses, la cultura és una de les tries més segures per continuar el transcurs de les vides i enfortir-se psicològicament.

Per aquest motiu, els museus del Govern s’han adaptat a la nova situació i han canviat el seu horari d’obertura per adaptar-se a les necessitats dels visitants locals: des d’aquest dissabte l’horari d’obertura dels museus serà dijous i divendres de les 15 a les 20 hores, dissabte de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 20 hores i diumenge de les 10 a les 14 hores. Els centres romandran tancats les tardes de dilluns, dimarts, dimecres i diumenge.

A més, i a partir d’aquest divendres passat, els museus es poden visitar en família amb el paquet #elsmuseusdonenjoc #museusenfamília. Per la compra del paquet de vuit llibrets d’activitats dels museus que gestiona el Govern, s’obté un passi gratuït per tot el grup familiar. El projecte planteja tota mena d’activitats d’enginy pensades per resoldre en família després d’haver visitat el museu. Així, es podran aprofundir i consolidar els coneixements adquirits durant la visita a través del wb https://museus.ad/activitats/elsmuseusdonenjoc-museusenfamilia.

Així, i de la mateixa manera que els locals del Govern, el Museu Carmen Thyssen Andorra modifica l’horari d’obertura del matí, i obrirà a les 11 hores. Durant la setmana tancarà a les 18 hores, mentre que el dissabte ho farà a les 20 hores. La resta de museus mantenen els seus horaris i, per tant, hi ha un gran ventall de possibilitats culturals que es posen a l’abast del públic nacional. Cal recordar que actualment el Museu Fàbrica Reig continua tancat i el Museu de la Moto està traslladant la seva col·lecció.

En totes les activitats plantejades es garanteix el seguiment i compliment de les mesures establertes amb l’objectiu de minimitzar els contagis de la Covid-19 i, per tant, els museus segueixen la seva activitat a un 30% dels aforaments, l’ús de mascareta i de distanciament.