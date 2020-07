La música iberoamericana omple la plaça Major d'Ordino

Un repertori fresc i variat ha barrejat els sons de la península i de les Amèriques per confondre on era l'aquí i on era l'allà mitjançant la guitarra de David Font i el clarinet d'Unai Gutiérrez. L'espectacle 'Son de la carabela' que s'ha celebrat aquest vespre a la plaça Major d'Ordino "és un recull de música popular espanyola amb ritmes propis de la península" que després es van portar cap a Amèrica i que van passar a formar part dels seus ritmes llatinoamericans i del seu tipus de dansa, ha explicat Font. "La carabela era aquest vaixell antic del moment i amb el qual viatgem cap a Amèrica". A més, Font ha comentat que no és gens habitual veure aquí a Andorra un duet de guitarra i clarinet i ha afegit que cap de les cançons que toquen estan fetes per aquests instruments, i fins i tot, l'intermedi de 'La boda de Luís Alonso' "és un arranjament propi".

Quant al concert, ha constat d'una selecció d'obres d'autors i d'influències iberoamericanes i s'han pogut escoltar danses i cançons de la península Ibèrica com boleros, jotes, havaneres o tangos i cançons pròpies de Llatinoamèrica com un tango argentí, una milonga, un bolero o un vals veneçolà. Font ha volgut destacar 'La boda de Luís Alonso', una sarsuela espanyola en què se sent una malaguenya i un 'zapateado', i un solo de clarinet que ha interpretat Gutiérrez. "Era un homenatge a Manuel de Falla i un record a la seva música", ha subratllat Font.

De fet, l'espectacle ha estat l'estrena com a duet de Gutiérrez i Font, qui ha afegit que les mesures que està seguint la cultura per retornar a les actuacions amb la situació de la Covid-19 són excepcionals i ha comentat que fins i tot hi ha gent que es troba més a gust amb aquests concerts perquè no estan tan estrets i s'està molt més tranquil. D'altra banda, Font ha remarcat que el concert ha estat molt especial per a ell perquè era la primera vegada que tocava a la plaça Major d'Ordino, el lloc pel qual va créixer quan era petit perquè vivia just allà.

Cal recordar que el concert forma part de les Nits obertes 2020 d'Ordino i que tan sols resten tres actuacions durant el mes d'agost. El dia 5 serà el torn de Blue Note Band, el dia 19 de les sopranos líriques, Eva Bertrand i Eva Suret, i del pianista Milén P. Panayótov, i finalment el 26 d'agost hi haurà l'espectacle 'ON-Carrer' de la fundació ONCA.