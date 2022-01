Música, teatre i comèdia donen el tret de sortida al projecte Movlav

Sant Julià de Lòria"Una experiència de transformació per a joves i adults". Així ha definit el filòsof David Murias el projecte Movlav, l'ambiciosa iniciativa impulsada pel comú de Sant Julià de Lòria que busca revolucionar el paper dels joves del país i que aquest dissabte ha donat el tret de sortida a l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. Els assistents a la primera sessió han pogut viure una experiència teatral de la mà de la companyia Entreacte, han gaudit de les melodies de corda interpretades per Jordi Claret i han pogut riure amb el monòleg d'Iván Lira. També han pres part altres personalitats destacades de la parròquia com mossèn Pepe Chisvert.

Murias ha detallat que l'objectiu de Movlav és "aportar valors i l'essència del projecte a través d'àmbits com la música, la filosofia, el monòleg, el riure, el teatre i el ball". A banda de les actuacions que s'han ofert, també s'ha aprofitat l'esdeveniment per presentar el logotip de la iniciativa. "És el començament d'un viatge i d'una història en la qual volem cridar a tothom a què se senti part important i on el jove sigui el protagonista", ha emfatitzat.

El cert és que la posada en escena ha estat força cridanera. Malgrat que tota l'acció de la inauguració s'ha desenvolupat a l'auditori, la plaça de la Germandat s'ha vestit de gala per "cridar l'atenció" de la ciutadania i que "vegin que hi ha elegància". Un passadís de llums i música en directe han estat els elements que des de l'organització s'han col·locat a l'espai exterior.

La inauguració de Movlav és només l'inici del projecte. D'aquí a dues setmanes es donarà el tret de sortida a les Olimpíades Culturals, entre les quals hi haurà més de 20 concursos diferents amb més de 20 temàtiques que cada entitat de la parròquia ha dissenyat. "Hi ha concursos de tota mena que busquen activar el jove i, a través d'aquests, volem que ens deixin les seves idees, els seus anhels i els tipus de projectes que voldrien que es fessin a Andorra", ha afegit.

Quant al 'feedback' rebut per part de la ciutadania, Murias ha reconegut que "la gent ja en comença a parlar", i ha destacat la importància del 'boca-orella' per tal de fer-ne més difusió. "Ens han rebut amb els braços oberts", ha conclòs l'organitzador.