Un grup musical andorrà i alt urgellenc aspira a endur-se 10.000 euros del premi d'un concurs de TV3

Una banda formada per músics andorrans i alt urgellencs competeix per guanyar el concurs d'un programa de TV3 que premia la millor versió d'un tema original amb 10.000 euros. Després que el jurat seleccionés 25 'covers' de les més de 2.200 versions presentades, i que els grups escollissin els seus representants musicals, l'audiència decideix aquests dies quin dels cinc finalistes s'endú el premi. El termini per votar acaba aquesta mitjanit, i per fer-ho cal registrar-se a la web de la CCMA i participar en la votació allotjada a la pàgina del programa, que s'anomena 'Cover'.



La web anuncia que entre tots els participants de la votació que triïn el seu "cover" favorit se sortejarà una tauleta. El grup que ha quedat finalista del concurs de TV3 es diu Aliena, i hi participa amb la versió 'Déjame escapar', de Nil Moliner. És una banda de la Seu d'Urgell i d'Andorra que fa cinc anys que toquen junts. Són un grup de gent jove que aquest any han tret el primer àlbum. Un dels components és l'estudiant Ayrton Mederiros, del bàtxelor en Ciències de l'educació de la Universitat d'Andorra.

651x366 Grup 'Aliena' / TV3 Grup 'Aliena' / TV3