Un nadó anomenat Ordino?

OrdinoTot i que un s'hi ha de fixar, l'Airin Tatakis, artista grega convidada a l'ArtCamp, està embarassada de setze setmanes. Mig de broma -mig de debò-, en Faust Campanà, comissari del projecte, li suggereix el nom d'Ordino per al futur nadó. I ella s'ho està rumiant, perquè així d'intensa és la influència que la parròquia alta genera entre els artistes. Ja fa set edicions que Ordino és l'enclavament oficial de l'ArtCamp, i més que l'indret on reposen els participants, s'ha convertit en la seva font d'inspiració. "És un lloc extraordinari!", exclama l'Airin, que sent que aquí pot pintar la natura "en el seu màxim esplendor". "Enmig de la crisi climàtica que estem vivint és una fortuna que Ordino hagi trobat l'equilibri entre el respecte pel medi ambient i el desenvolupament tradicional de les zones urbanes; no es troben gaires pobles així", afegeix. I malgrat l'Arnau Sànchez, artista andorrà convidat a l'ArtCamp, ja el té molt vist, el poble d'Ordino, coincideix plenament amb el que diu l'Airin. "És un lloc on es respira pau, que al cap i a la fi, és del que hem vingut a parlar", diu tot nerviós, ja que és la primera vegada que participa en aquest projecte i és també la primera vegada que l'entrevisten en un mitjà de comunicació. "L'ArtCamp demostra que tots ens podem entendre a través de les nostres obres, malgrat que no parlem el mateix idioma ni hagin nascut al mateix país", assegura solemnement.

Nexes d'unió

La diplomàcia cultural i les energies sostenibles són les temàtiques que es reflecteixen en les obres dels 23 artistes d'enguany. Durant una setmana, tal com explica Campanà, "gaudeixen d'activitats en diferents espais del país que els desperten la curiositat artística; aquesta tarda, per exemple, faran la Ruta del Ferro". El comissari recalca que ha estat en moltes mostres d'ArtCamp, "algunes d'elles amb molta tradició", però cap tan ben organitzada com la d'Ordino.

La Covid-19 ha impedit algunes trobades previstes, però en petit comitè, els joves han pogut gaudir de la tradicional 'presentació temàtica', un dels moments més esperats per tots i on els participants fan una exposició de la seva cultura. Una de les més vistoses ha estat la d'en Souleymane Oulaguem, artista malià convidat a l'ArtCamp, que es va vestir amb la roba tradicional de Mali per mostrar les artesanies que es fan al seu país. "Va ser magnífic! Tota l'experiència està sent magnífica", ens diu mentre transforma una bossa de l'oficina d'Andorra Turisme en un record per emportar-se. El teixit té un paper destacat en la seva obra, i el mescla amb paper i pintura per demostrar que el reciclatge i la reutilització també arriben al món de l'art.

L'ArtCamp Andorra 2021 acabarà el 23 de juliol amb una mostra a La LLacuna dels treballs que durant aquests dies els artistes han realitzat a la parròquia d'Ordino.