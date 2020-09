Les notes més sentides

El d'aquest diumenge no ha estat només el tradicional concert de Meritxell. Era la primera vegada que la Jonca i l'ONCA es trobaven a l'Auditori Nacional i les emocions han fet, més sentides que mai, les notes que tocava l'orquestra. Tal com ha explicat el director, Jordi Coll, "en aquests moments tan difícils que estem vivint, és tot un acte d'heroïcitat organitzar esdeveniments culturals. Ha estat un dia molt especial en el qual ens hem pogut tornar a veure tots els músics després de tants mesos així que voldria agrair a la Fundació ONCA l'oportunitat que ens ha concedit".

A l'escenari han compartit melodies un total de 35 músics, 24 de la Jonca i la resta de l'Orquestra Nacional. "El concert de Meritxell fa anys que es fa amb la Jonca però mai havien tingut aquesta sinergia amb els músics de l'ONCA", ha matisat Coll, que també ha destacat l'aprenentatge que per als joves ha suposat tenir contacte amb professionals d'alçada. La fundació ha prescindit de músics vinguts de fora del país com a prevenció del virus i tampoc ha comptat amb instruments de vent per evitar al màxim la propagació del coronavirus. També el públic s'ha distribuït de tal manera que es complissin els protocols sanitaris de distanciament establerts pel ministeri de Salut. De fet, l'aforament ha passat de les habituals 400 persones a només 160.

El concert no ha oblidat les víctimes de la Covid-19 i la darrera peça dirigida per Coll ha estat 'L'última primavera', d'Edward Grieg, una melodia que els ha homenatjat. La resta de peces s'han dividit en dos blocs: una primera part ubicada al segle XVIII, "on neix l'orquestra moderna' i on han sonat partitures de Vidaldi, i una segona part amb compositors del segle XX. "El concert ha tingut un objectiu pedagògic per als joves, però també creiem que ha estat molt atractiu per al públic", ha sentenciat el director.