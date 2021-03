El nou Espai d'Art d'Andorra la Vella al Parc Central, disponible al setembre

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella continua apostant per la cultura del país i per aquest motiu crearà un lloc d'exposicions permanents que s'anomenarà 'Espai d'Art d'Andorra la Vella' al Parc Central, on es troba La Central i anteriorment hi havia l'antiga Casa Pairal. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha declarat que Andorra requeria "un espai així per donar servei a l'activitat cultural del país". A més, des del comú també se signarà un conveni amb el ministeri de Cultura i Esports, qui serà l'encarregat de gestionar l'espai i dur-hi a terme exposicions permanents. L'edifici actual consta d'uns 220 metres quadrats, els quals es veuran ampliats amb 140 metres quadrats més per cobrir més necessitats dels col·lectius, ha manifestat Marsol, qui ha explicat que l'arquitecte de l'obra ha estat Marc Monegal. La reserva pressupostària del comú per aquest projecte és de 600.000 euros, i ja la setmana vinent es vol convocar el concurs per poder-lo adjudicar a mitjans de maig i que al juny ja s'inicien les obres, que han de durar aproximadament quatre mesos per a poder-lo inaugurar a finals de setembre.

Durant la presentació, Marsol també ha recordat que l'edifici actual és de finals dels anys 80 i "aprofitem aquestes obres per posar-lo en normativa" per ser eficient energèticament. Tant Marsol com la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han destacat la bona ubicació de l'espai, que es trobarà al centre d'Andorra la Vella amb una bona accessibilitat a peu i també amb aparcaments propers. El Parc Central es convertirà en "un àmbit lúdic i cultural", ha manifestat la ministra, qui ha agraït al comú la sensibilitat mostrada per la cultura i per proveir la parròquia d'un espai expositiu. Durant aquest mes vinent, tant el comú com el Govern, acabaran de tancar el conveni de gestió de l'espai, tant pel que fa al manteniment com també a les exposicions. De fet, Riva ha avançat que es voldrà seguir treballant amb la línia de portar a Andorra exposicions referents i també d'artistes andorrans. "No hi ha dates fixades", però es contactarà amb l'exposició de Vasarely que restava pendent i també es llençaran noves idees que estaven fixades en cartera i que no es feien en no disposar d'un espai.

Riva també ha indicat que la construcció d'aquest espai és una bona notícia pel col·lectiu d'arts plàstiques. D'altra banda, sobre l'estructura del nou edifici, Marsol ha comentat que estarà fet de fusta i que, per tant, estarà totalment integrat al parc, "que és el pulmó i el centre de natura d'Andorra la Vella". Pel que fa a l'espai interior, el nou edifici serà principalment la sala d'exposicions amb un espai diàfan, i la resta d'espais seran més d'entrades i servies, tot i que també podran rebre exposicions.